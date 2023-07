Uma jovem, de 19 anos, foi agredida, amarrada, enforcada e ficou desacordada durante um roubo, na madrugada desta terça (19) na Colônia do Marçal, em São João del-Rei.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem, que seria garota de programa, teria saído de Belo Horizonte, no dia anterior, foi para a cidade realizar um trabalho e em determinado momento, após uma ligação telefônica com um homem, alto, de aproximadamente 1,80m, magro e com sotaque carioca, mudou de quarto. No local, também se encontrava outra mulher, de cor clara, gorda, cabelos pretos, com aproximadamente 1,65m, e utilizava uma máscara no rosto.



Ainda, segundo as informações repassadas para a PM, os três teriam entrado em luta corporal. A jovem foi amarrada na cama e enforcada, ficando desacordada.

O homem e a mulher roubaram R$1.600 e dois celulares. Eles também utilizaram os contatos telefônicos da vítima para tentar aplicar golpes em seus clientes, através de chantagens.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.

