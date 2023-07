Uma família teve a casa invadida por um homem que, armado com uma faca, ameaçou uma mulher, de 33 anos, que estava no local com os filhos, de 6 e 8 anos, roubou pertences do local e fugiu, nesta terça (18) no distrito de Correia de Almeida em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher relatou que após o marido sair para o trabalho pela manhã ficou com os filhos na residência da família, num lugar chamado de Batizal, Zona Rural do município. Por volta das 10h, ela foi rendida por um homem, quando estava arrumando a casa, que armado com uma faca agarrou a vítima pelo pescoço, a encostou na parede, apontou a faca em sua direção e começou a dizer que sabia da existência de joias, dinheiro e arma de fogo no imóvel.



O homem revirou a casa e roubou duas câmeras digitais, com as lentes, no valor aproximado de R$8mil dois cintos masculinos de couro, um cofre de moedas com aproximadamente R$50, uma televisão de 50 polegadas e duas garrafas de whisky.



A vítima relatou que o suspeito permaneceu no sítio até 13h45. Após a saída dele, a mulher se manteve em casa com seus filhos e com muito medo até a chegada de seu esposo por volta de 16h.



A Polícia Militar, após tomar conhecimento sobre os fatos, acionou a perícia técnica que realizou os trabalhos de praxe e liberou o local. Até o momento ninguém foi identificado como o suspeito do crime. A PM segue nas diligências.

