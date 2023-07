Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com mais de 70 pedras de crack, cocaína e maconha, na manhã desta terça (18) no bairro Cascalho em Santa Cruz de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente era o alvo de um mandado de busca e apreensão. Sendo assim, a PM se dirigiu até a residência do mesmo. Durante as buscas no imóvel foram localizadas 71 pedras de crack, sendo uma bruta, 25 papelotes, uma porção e uma pedra bruta de cocaína, três porções de maconha, um cartucho de revólver calibre 38 percutido e não deflagrado, uma balança de precisão e diversos acessórios e objetos relacionados ao tráfico de drogas.



O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material encontrado na ação.

