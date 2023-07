Na última quinta (13), a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão decorrentes de investigação sobre fraudes cometidas em uma agência de empréstimos financeiros em Muriaé.

De acordo com o apurado pela PC, uma funcionária da agência, que possui diversos registros policiais, oferecia aos clientes, na maioria idosos, empréstimos bancários que seriam pagos de forma consignada, ou seja, as parcelas seriam debitadas diretamente da folha de pagamento. Em seguida, de forma fraudulenta, a suspeita alterava o contrato para que uma quantia maior fosse depositada na conta bancária do contratante. Uma vez que a vítima não reconhecia o valor, a mulher solicitava que o cliente transferisse para sua conta pessoal o montante excedente.

As vítimas denunciaram o crime à Polícia Civil após perceberem que o valor financiado não havia sido reduzido, mesmo com a suposta devolução da quantia excedente. As investigações prosseguem.

