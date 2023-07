Um homem, de 24 anos, suspeito de ser líder de uma organização criminosa e que estava foragido desde abril de 2022, foi preso na manhã desta quarta (19) em uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.



De acordo com informações da Polícia Civil, abril de 2022 a instituição realizou a operação “Trem Bala”, em Barbacena, com objetivo de desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na cidade e na região. Os crimes praticados pelos investigados envolviam tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Durante a operação, nove pessoas foram presas, porém o homem, suspeito de ser o líder da organização conseguiu fugir. Desde então, as investigações prosseguiram com intuito de localizar o investigado.

Através de levantamentos realizados pela equipe de policiais civis em Barbacena, foi apurado que o indivíduo estaria escondido em um imóvel no centro de São João Del Rei.

Foi organizada então uma ação policial para realizar a prisão do suspeito, que ainda tentou fugir ao notar a presença dos policiais, mas acabou sendo capturado. Durante as buscas realizadas na residência onde o homem estava escondido foram apreendidos R$700 e drogas. O veículo utilizado nos crimes também foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado ao DETRAN.

O investigado foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e levado para a Delegacia de plantão.

