Dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos pelo crime de tráfico de drogas com mais de 190 pedras de crack na noite desta quinta (20) na área central de Arantina.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias anônimas informando que um casal estaria realizando o tráfico de drogas na rua. Os militares então se deslocaram para o local denunciados e abordaram os dois adolescentes. Com a menor foi localizado R$347.

A equipe da PM continuou com as diligências e foi até uma residência em que, segundo relatos, as drogas ficavam guardadas. No local os militares encontraram 196 pedras de crack embaladas que estavam enterradas no quintal da casa.

Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido na ação.

Tags:

7 | Adolescente | adolescentes | apreendido | Crack | Droga | Drogas