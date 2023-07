O Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionado, na tarde da sexta-feira (21) para o atendimento de uma ocorrência de incêndio em residência no Bairro São Geraldo, em Barbacena.

Segundo os bombeiros, no local, as chamas altas atingiram as paredes e o forro de dois cômodos, ameaçando chegar às residências vizinhas. Com o uso de duas linhas de combate e de equipamento de proteção respiratório, a equipe conseguiu eliminar o incêndio por completo.

Após o incêndio ser debelado, foi realizado o rescaldo por toda a equipe e quase todo o material queimado no interior da residência foi retirado para fora da residência.