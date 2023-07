Um jovem, de 22 anos, bateu o carro em que dirigia, e não possuía habilitação, na lateral de um ônibus que levava 35 anos crianças, da cidade de Lavras para a cidade de Domingos, na noite deste domingo (23) em Piraúba. Ninguém que estava no ônibus se feriu e o jovem teve ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus só teve avarias na frente do veículo por conta da batida. Já o motorista do carro, após o teste do bafômetro foi constatado o resultado de Síntese do fato 0,49mg/l, à qual após receber atendimento médico, em um hospital em Rio Pomba, e ser liberado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de plantão em Ubá.

Ainda, de acordo com a PMRv, o carro, um Astra, foi removido pelo auto socorro devidamente credenciado, sendo confeccionadas as devidas notificações referente as infrações de trânsito constatadas