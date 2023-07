Um homem, de 39 anos, morreu em um grave acidente que envolveu um carro, uma carreta e uma moto, na noite deste domingo (23) na MG-126 em Bicas. O condutor do carro, um homem de 39 anos, foi preso pela prática, em tese, de direção perigosa.



De acordo com informações da Polícia Militar, o carro, um Renault Logan, seguia sentido Bicas/Mar de Espanha, e ao tentar ultrapassar a carreta bateu de frente com a moto da vítima que morreu na hora. O acidente aconteceu em uma curva, devidamente sinalizada e de faixa contínua dupla. Foi feito o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

O relato do condutor da carreta também ajudou para a prisão do homem, que foi conduzido para a Delegacia de Juiz de Fora.



