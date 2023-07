Um jovem de 19 anos foi executado à tiros na noite da sexta-feira, na residência em que vivia, no Bairro Pau Lavrado, em São Vicente de Minas. Os autores chegaram no endereço de carro. Eles desceram e entraram na casa, onde dispararam tiros contra a vítima, que morreu na hora. Segundo o registro, foram localizados, em frente ao imóvel, seis estojos de munição calibre 38mm, sendo quatro deflagradas e duas intactas. Além de duas outras munições. 380 intactas. No local ainda foram encontradas duas buchas de maconha, que estavam no bolso da calça da vítima.

Policiais militares identificaram o veículo usado na fuga e um dos suspeitos: um jovem de 21 anos, que seria natural da cidade de Cruzília. Ele foi abordado pelos militares por volta das 11h do sábado (22).

Em meio às buscas na residência onde se encontrava, os militares também localizaram drogas, uma garrucha calibre. 32, um simulacro de pistola, uma blusa e um boné, ambos pretos. O autor foi preso em flagrante, e apresentado na Delegacia do município de São Lourenço.