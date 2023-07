Um jovem de 22 anos foi alvo de tentativa de homicídio na noite do domingo (23), no Bairro Cohab, em São João del-Rei. Assim que a Polícia Militar chegou ao local, encaminhou o rapa para atendimento médico. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o homem estava entre amigos, quando indivíduos em bicicletas começaram a persegui-lo. Ele escutou os disparos de tiros e notou que foi atingido nas costas.



A Polícia foi até a residência de um dos suspeitos, um jovem de 21 anos, que mora no Bairro Pio XII. Ele foi abordado e preso. Além dele, dois adolescentes, de 15 e 16 anos, respectivamente, moradores do Bairro Matosinhos e Vila Santa Terezinha. Os dois foram apreendidos. A equipe da Polícia Militar ainda busca por outros envolvidos e pela arma de fogo utilizada no crime.





Tags:

Adolescente | adolescentes | Apreendidos | PM | Preso | São João