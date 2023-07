Várias prisões de foragidos da Justiça ocorreram entre a sexta-feira (21) e o domingo (23) na região. No domingo (23), em Santos Dumont, um homem de 46 anos foi abordado e preso no Bairro São Sebastião, onde aguardava o embarque em um ônibus intermunicipal. Havia contra ele um mandado de prisão. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.

Na manhã do sábado (22), a Polícia Militar recebeu informações de que um homem, 31 anos, estaria com mandado de prisão em aberto no Bairro Pontilhão, onde trabalha. Os militares iniciaram diligências e localizaram o foragido que foi preso e encaminhado

para a Delegacia. Na noite do sábado, também em Barbacena, a Polícia Militar recebeu informações de que um homem, 34 anos, estaria com mandado de prisão em aberto. Os militares iniciaram rastreamento e localizaram o foragido no Bairro Monsenhor Mário Quintão que foi detido e conduzido para a Delegacia.

Na tarde de sábado (22), um foragido da Justiça de 35 anos foi detido no Lugarejo Vargem da Inocência, Zona Rural de Alto Rio Doce, também com um mandado de prisão em aberto.

No município de Antônio Carlos, a Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos, que estaria com mandado de prisão em aberto. Ele foi encontrado e preso no Bairro São Sebastião do Campolide na sexta-feira (21).

Em Santa Bárbara do Tugúrio, uma mulher de 31 anos também com mandado de prisão em aberto foi presa no Bairro Sagrada Família, na sexta-feira (21). No mesmo dia, em Barbacena, dois homens de 28 e 33 anos, respectivamente, que estavam foragidos, foram encontrados em Ponto Chique, na Zona Rural. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia.

Em Santos Dumont um adolescente de 17 anos foi apreendido no Bairro São Sebastião. Havia contra ele um mandado de apreensão que foi cumprido na sexta-feira (21). O rapaz estava com um telefone cujo número de IMEI foi verificado e, por meio da ação, foi constatado que o aparelho era fruto de um furto. O celular foi apreendido e o menor encaminhado para a Delegacia por receptação.

