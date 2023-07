A Justiça determinou que a Câmara Municipal de São João del-Rei seja intimada para declarar extinto o mandato do atual prefeito, Nivaldo José de Andrade. A decisão foi tomada com base na condenação do prefeito em uma Ação de Improbidade Administrativa, que transitou em julgado em junho de 2023. O Ministério Público também exigiu que o cargo seja ocupado pelo vice-prefeito. A sentença define um prazo de cinco dias para a designação da data de posse do novo prefeito.



A decisão da 2ª Vara Cível da Comarca atende a requerimento da 5ª Promotoria de Justiça de São João del-Rei de cumprimento da sentença, que decretou a perda da função pública do prefeito da cidade do Campo das Vertentes, bem como a suspensão dos seus direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público por oito anos. Nivaldo teve recursos negados em todas as instâncias.



A ação foi ajuizada em dezembro de 2003, em virtude de concessões de benefícios fiscais sem observância das formalidades legais, negligência na arrecadação de tributo, negação de execução à Lei de Responsabilidade Fiscal e captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo cujo fato gerador não havia ocorrido e sem autorização legislativa formalizada.