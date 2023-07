Uma mulher, de 41 anos, e um jovem, de 19 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas na manhã desta segunda (24) no bairro São José em Barroso.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam diversas denúncias de que o tráfico de drogas estaria acontecendo no local. Foi solicitado um mandado de busca e apreensão e durante o cumprimento do documento foram encontrados 23 pinos de cocaína, 19 deles vazios, 24 papelotes e uma porção grande de cocaína, um tablete de maconha, 13 pedras de crack, sendo uma bruta, quatro comprimidos de rebite, um binóculo, dois celulares, uma máquina de cartão, nove folhas contendo inscrições com nomes e valores de indivíduos conhecidos no meio policial e R$1.259.

A mulher e jovem foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.







