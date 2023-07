Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas com maconha, cocaína e crack na noite desta segunda (24) na Vila Santa Terezinha em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação policial no local, os militares abordaram o adolescente e durante uma busca pessoal foi encontrado com ele uma barra de maconha, 10 papelotes de cocaína, seis pedras de crack, R$60, duas balanças de precisão e material para embalar drogas.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na operação.

FOTO: PMMG - Reprodução

