Um homem que estava hospedado em uma pousada no Centro de Leopoldina esfaqueou o proprietário do estabelecimento na segunda-feira (24). Segundo o registro da Polícia Militar, havia sangue espalhado pela entrada do local, tanto no chão quanto no portão, que estava trancado. O autor do crime foi flagrado no local, com uma faca e um bastão nas mãos. Os militares o convenceram a abrir o portão e se entregar.

A vítima sofreu diversos golpes de faca, dentre estes dois graves sendo um no pescoço e outro na perna direita, conseguindo se desvencilhar e se trancar em um quarto. A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. A vítima permanece internada sob cuidados médicos. O autor foi preso em flagrante, a faca e dois bastões utilizados no crime foram apreendidos. Na avaliação da equipe policial, o rápido acionamento, via 190 e o deslocamento imediato foram preponderantes para evitar a consumação do homicídio.