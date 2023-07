Um adolescente de 17 anos fugiu da polícia durante uma abordagem no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete na segunda-feira (24). Ele carregava um objeto na altura da cintura e foi surpreendido por outra viatura policial, que dava apoio à abordagem. Os policiais ordenaram que ele parasse, no entanto, o jovem conseguiu fugir. Um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo, mas o rapaz continuou correndo.



No percurso, o rapaz jogou uma bolsa preta debaixo de um veículo que estava estacionado na rua. Dentro da bolsa, havia um celular, um rádio comunicador walkie-talkie, três buchas de maconha, cinco pedras de crack, uma nota de R$5.

A Polícia Militar recebeu a informação de que um adolescente deu entrada em um hospital, com uma perfuração no pé esquerdo, causada por um disparo de arma de fogo. O rapaz foi medicado e, como não apresentou fraturas, foi liberado em seguida pelos médicos.



O garoto foi apreendido e encaminhado para a Delegacia junto com a mãe e o advogado. As providências de polícia Judiciária Militar relativas à ação do militar autor do disparo foram

tomadas, paralelamente ao registro do boletim de ocorrência.

