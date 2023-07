Motorista de 41 anos que seguia sentido Coronel Pacheco, MG-353 no KM 51, morreu após sofrer um acidente. Ele foi arremessado para fora do carro durante capotamento e morreu na manhã desta terça-feira (25).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a caminhonete com sentido para Coronel Pacheco bateu de frente com o carro que seguia para Goianá em uma curva na altura do KM 51, onde a caminhonete havia se descontrolado e invadido a contramão.

O acidente também deixou um homem de 68 anos ferido que, de acordo com o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi atendido com dor e encaminhado ao Hospital Dr Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.



