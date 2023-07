Três homens, de 20, 31 e 42 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde desta terça (25), na Zona Rural de São Vicente de Minas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma operação policial foi desencadeada no município onde os suspeitos foram presos.

Com o homem de 42 anos, já conhecido do meio policial, foi encontrado em uma mochila uma certa quantidade de drogas, uma pistola .40 com dois carregadores municiados.

Em seguida os suspeitos de 31 e 20 anos foram abordados. Em uma mochila foi localizado uma certa quantidade de drogas e uma pistola 9 milímetros com carregador alongado e municiada, que foi encontrada na cintura de um deles.

Ao todo foram apreendidos uma pistola .40, uma pistola 9 milímetros, 27 munições calibre 9 milímetros, 12 munições calibre .40, 200 pinos de cocaína, 99 buchas de maconha, um celular, duas motos e R$57.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material ilícito apreendido na operação.





Tags:

7 | Arma | Arma de fogo | cocaína | De | Droga | Drogas