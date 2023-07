Um homem, que não teve a idade informada, ficou com a cabeça coberta e em posse de bandidos armados durante um roubo de carro na madrugada desta quarta (26) em Dores de Campos. A ocorrência ainda está em andamento.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima dirigia seu carro, um Fiat Toro Cinza, e estava próxima ao município de Coronel Xavier Chaves, com destino a César de Pina povoado próximo de São João del-Rei, quando foi abordada por três homens, armados com uma espingarda e dois revólveres, em um Golf azul.

Os homens entraram no carro e após a abordagem a vítima ficou o trajeto inteiro com a cabeça coberta. Eles manobraram o carro e retornaram sentido Resende Costa.

A vítima foi abandonada no povoado da Caveira, localizado depois de Dores de Campos, sentido BR-040, e não há informações sobre seu estado de saúde. Ela chegou a relatar que o trajeto que percorreram estava bastante irregular e cheio de buracos.

A ocorrência segue em andamento.







Tags:

Campos | Carro | roubo