Um homem de 35 anos foi preso com drogas na na manhã desta quarta-feira (26) no KM55 da MGC353 em Coronel Pacheco, durante a realização da Operação Rota Segura. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária parou um veículo que faz a linha Juiz de Fora/ São João Nepomuceno. O suspeito ocupava a poltrona 48 e, no momento da abordagem, fez um movimento brusco com uma das mãos, tentando ocultar algo na poltrona. Com ele, foram localizadas 20 pedras de crack, que foram apreendidas e R$74. Autor recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido a Delegacia de Juiz de Fora.







