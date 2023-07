A Azul divulgou o início das vendas de passagens para um novo destino em Minas Gerias: a cidade de Manhuaçu. Os voos para Manhuaçu partirão às 12h15 do BH Airport às segundas, quartas, sextas e aos domingos. No sentido inverso, eles decolam às 13h45 nas mesmas datas. As ligações acontecerão a bordo do Cessna Grand Caravan, com capacidade para transportar até nove Clientes.

Manhuaçu é um município da zona da mata mineira com uma população de mais de 90 mil habitantes segundo o último censo do IBGE. A cidade, fundada em 1877, tem no seu nome a linguagem Tupi, significa “rio grande” ou “lugar de muita água”.

Para César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, o novo mercado reforça a presença da empresa em Minas Gerais. “Para nós é uma alegria fortalecer um dos pilares da companhia, que é a aviação regional, em um estado tão importante para a economia e a política do país”, comenta.

Imaculada, prefeita da cidade de Manhuaçu, ressalta as expectativas com os voos da Azul Conecta. “Temos uma região pujante, de grande força econômica. O município de Manhuaçu decola em mais esse projeto de expansão em parceria com a Azul Conecta, garantindo o fortalecimento da aviação regional em Minas Gerais."

Herlichy Bastos, diretor de Operações do BH Airport, celebra a conquista dessa nova rota. "Com esse voo, passamos a ser o segundo aeroporto com o maior número de destinos domésticos do Brasil. Em Minas Gerais, estaremos conectados a 12 destinos, o que contribui significativamente para que os mineiros possam voar para qualquer lugar do país e do mundo que desejarem, a partir do nosso terminal. Além disso, demonstra a relevância do BH Airport como um hub de conexões que sustenta essas rotas e fortalece a conectividade do Estado, contribuindo para sua internacionalização", avalia.

“O voo regular para Manhuaçu atende uma reivindicação histórica de moradores e empresários da região, que é uma das mais importantes economicamente para Minas Gerais. Neste ano, criamos uma política estadual para impulsionar conexões aéreas por meio do fortalecimento do hub aéreo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E a Azul vem sendo uma das principais parceiras do Estado no fortalecimento das rotas regionais, que potencializam as oportunidades de negócios e a geração de empregos em Minas”, diz o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Confira a tabela de horários do voo de Confins para Manhuaçu.

FOTO: Azul/Reprodução - Horários dos voos