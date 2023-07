Através do Projeto Lei "Programa Tarifa Zero" encaminhado à Câmara Municipal de Leopoldina, a Prefeitura da cidade poderá oferecer transporte coletivo gratuito na zona urbana do município a partir de setembro. A iniciativa busca implicar na redução das desigualdades sociais e na promoção da inclusão social.



Segundo o executivo, o projeto tem como objetivo garantir gratuidade do transporte público e, assim que aprovado pela Câmara, será aberto um processo licitatório para a escolha das empresas que irão prestar o serviço em Leopoldina.

Programa Tarifa Zero

O programa instituído pelo "Programa Tarifa Zero" atenderá à Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual prevê como princípios fundamentais a acessibilidade universal e a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo.