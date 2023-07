Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas, após tentar fugir de uma abordagem policial, e ser atingido por um tiro no pé, na tarde desta segunda (24) no bairro São João em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da PM, as esquipes policiais estavam realizando levantamentos sobre um homicídio ocorrido no domingo (23) quando viram o adolescente em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Ao perceber a presença da viatura, o adolescente tentou fugir, com a mão na cintura parecendo estar segurando alguma coisa, correndo em direção aos militares de uma segunda viatura policial que estava dando apoio na ação.



Os policiais deram voz de parada ao adolescente, que não acatou e, segundo a guarnição, um militar que

estava próximo, efetuou um disparo em direção ao suspeito, que continuou correndo e foi

acompanhado pelos policiais por diversas ruas do bairro, porém conseguiu fugir.

Durante a fuga, o suspeito descartou uma bolsa preta, jogando-a debaixo de um veículo que estava

estacionado na rua. Na bolsa tinha um celular, um rádio comunicador Motorola walkie-talkie, três buchas de maconha, cinco pedras de crack e R$5.



Posteriormente, os policiais receberam uma informação alegando que um indivíduo deu entrada no hospital de um com uma perfuração no pé esquerdo proveniente de disparo de arma de fogo. Em

contato com o estabelecimento de saúde, os militares confirmaram que se tratava do adolescente, que após ser medicado e realizado os procedimentos clínicos, por não ter nenhum tipo de fratura foi liberado pelos médicos.

Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão na companhia da mãe e de um advogado