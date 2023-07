Um homem de 39 anos e um idoso de 92 anos foram assassinados na sexta-feira (28) em um salão de cabeleireiro localizado na Avenida Bueno Brandão em Viçosa. Quando a polícia foi acionada para atender a ocorrência, as duas vítimas já não apresentavam sinais vitais. Segundo o registro, um a das vítimas estava na entrada da estabelecimento de costas conversando com o proprietário do negócio, quando dois indivíduos vestidos com roupas pretas em uma motocicleta pararam. O autor que estava na garupa desceu, sacou uma arma de fogo e atirou contra o dono do estabelecimento e depois atingiu o cliente também.



A dupla subiu na moto novamente e, em seguida, tomaram rumo desconhecido. A Polícia Militar permanece empenhada em realizar rastreamento para identificar e localizar os autores.