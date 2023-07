Um homem, de 28 anos, foi preso e uma adolescente, de 17 anos, apreendida, pelo crime de tráfico de drogas na noite desta sexta (28), no bairro Santo Antônio em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação policial no bairro, os militares receberam informações sobre a ocorrência do crime no local. Ao chegarem, os suspeitos perceberam a presença da PM e fugiram. Eles foram alcançados e abordados.

Na operação, a PM encontrou 65 papelotes de cocaína, um tablete grande de maconha, uma porção grande de cocaína, quatro embalagens com cocaína, duas embalagens com maconha, duas embalagens de plástico com MD, uma embalagem com haxixe, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha, uma caderneta com anotações referente à venda de drogas, dois celulares e R$209.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na operação.





Tags:

7 | Adolescente | Celulares | cocaína | Droga | Drogas | Homem