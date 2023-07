Uma colisão entre veículos na Rua nossa Senhora das Dores, no Bairro Granjaria, em Cataguases, na noite do sábado (29), culminou com a prisão de um homem de 59 anos, que dirigia embriagado. Segundo o registro, o acidente, que não teve registro de vítimas, foi causado pelo condutor alcoolizado. Ele foi preso, passou por exame médico que comprovou o estado de alteração em função do consumo de bebidas alcoólicas e, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia em Leopoldina.



A mulher que conduzia o veículo atingido estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Os dois veículos estavam com os documentos em dia e ambos foram liberados para outros condutores habilitados. Foram emitidos três autos de infração.









Tags:

Embriagado