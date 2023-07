Um homem, de 31 anos, foi ferido com uma facada no peito desferida pela namorada, de 37 anos, após discussão por ciúmes na noite deste sábado (29) no Bairro Boa Morte em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram até a localidade, após receberem informações, via rádio, que havia um homem caído no chão, vítima de uma tentativa de homicídio. No local, o indivíduo ferido estava sem camisa e perdendo muito sangue. Ele reiterou para a PM que a autora da facada era a namorada dele, de 37 anos.



Próximo ao local do ocorrido, os policiais viram a suspeita e foram até a residência do casal localizando uma faca de cabo preto com sangue na lâmina utilizada contra a vítima. O sujeito atingido pelo golpe da arma relatou que, ao chegar em casa, se deparou com outro homem dentro do quarto fazendo uso de bebida alcoólica com a namorada dele. Com ciúmes, ele o atacou o outro com um soco na cara.



Ele disse ainda que a namorada saiu em defesa do homem e deu uma facada em seu peito. Em seguida, ela tentou atingi-lo novamente e ele conseguiu desarmar a mulher e saiu da casa.



Já a mulher relatou que estava na casa da mãe. Acompanhada pelo namorado, estava consumindo bebida alcoólica, quando iniciou uma briga, pois a vítima estava com ciúmes do ex-marido dela. Para evitar agressões, ela decidiu ir para a casa. Ao chegar na entrada do imóvel, ela se encontrou com o ex-marido e o convidou para entrar na residência e o namorado estava junto. Na cozinha, eles iniciaram uma conversa amigável e, sem motivo aparente, a vítima deu um soco na cara do ex-marido e pegou uma faca para esfaqueá-lo. O homem fugiu e o namorado soltou a faca.



A mulher disse que por medo de ser agredida pelo namorado, pegou a faca que estava na pia e deu um golpe no peito dele. Uma equipe PM levou a vítima para o hospital em função da gravidade da lesão. Ela foi presa por tentativa de homicídio. A perícia compareceu na casa, realizou os trabalhos de praxe e ainda localizou um pássaro "trinca ferro", sem anilha, recolhido para a sede do 9º BPM para providências de polícia ambiental.