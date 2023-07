Um homem foi alvo de denúncias no domingo (30), por um disparo de arma de fogo na Avenida Funchal Garcia, em Leopoldina. Segundo o registro, o suspeito teria se envolvido em uma confusão dias antes em um bar. Ele teria se encontrado com outro sujeito, com quem discutiu e contra quem disferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a porta de acesso à residência da mãe da vítima. No entanto, no dia, não ocorreram lesões.



A Polícia Militar recebeu a informação de que o autor estaria morando no Bairro Imperador, local em que mantinha uma arma guardada. O objeto, segundo a Polícia Militar, foi roubado de um caminhão da marca que produz o armamento, em um momento anterior. A viatura se deslocou até o endereço do suspeito. O proprietário do local permitiu a entrada da equipe e disse que guardava a arma a pedido de duas pessoas.

A PM localizou uma maleta plástica de arma de fogo da marca Taurus, contendo um manual de instruções da pistola e matérias para manutenção de arma de fogo. Ainda foi localizado um instrumento de manipulação de drogas, contendo uma quantidade de maconha. O homem que estava na casa foi liberado após a assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a Polícia Militar segue em busca de informações sobre o paradeiro do autor dos disparos.



Tags:

Arma | Arma de fogo | Disparo | Droga | Drogas | SF