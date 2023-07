O motorista de 26 anos ficou preso nas ferragens do carro que conduzia na MG-129, em Conselheiro Lafaiete, perto da saída para o município de Ouro Branco, após colidir com um ônibus, que vinha no sentido contrário. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (31). Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima. Eles a retiraram do carro utilizando técnicas de desencarceramento.

Um médico que passava pelo local também prestou atendimento à vítima. O homem apresentou fratura exposta e laceração no braço esquerdo, além de fratura na perna esquerda e pequenas lacerações nos dois pés. Não houve feridos no ônibus.

O motorista do carro foi levado para a Maternidade São José para fazer exames e receber atendimento médico. A Polícia Militar também esteve no local.



