Nesta segunda (31), 22 novos municípios de Minas Gerais passaram a ter autorização para implantar a tecnologia 5G. O anúncio foi dado durante reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), na última quarta-feira (26). Com isso, as operadoras de internet que atuam nessas localidades podem solicitar ativação da tecnologia ultrarrápida, de acordo com seus interesses comerciais. Ao todo, são 102 cidades brasileiras com a liberação nesta etapa.

Com a nova leva de cidades, 1.712 municípios brasileiros já têm autorização para ativação do 5G (169 em Minas Gerais). Segundo dados da Anatel, a população desses locais totaliza mais de 145 milhões de brasileiros, representando 69,3% dos habitantes do país. É importante ressaltar que a autorização da Anatel não significa que a nova geração de internet chegará imediatamente a essas localidades, mas esse é o primeiro passo para a implantação da tecnologia.

Confira a lista abaixo.

FOTO: Divulgação - 22 cidades mineiras recebem autorização para implantar o 5g

