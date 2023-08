A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 33 anos, suspeito de matar a companheira, de 25 anos, em Cataguases. O crime ocorreu no dia 24 de julho e a prisão foi executada nessa segunda-feira (31). Segundo a Polícia,o feminicídio ocorreu na residência do casal que vivia junto há cinco anos e tinha uma filha. O suspeito tinha como motivação a vingança.



O corpo da jovem foi localizado nos fundos do imóvel e, imediatamente, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram o rastreamento, sem, contudo, conseguirem localizar e prender o suspeito em flagrante. Na quarta-feira, dia 26 de julho, após as diligências, a Polícia Civil ingressou com pedido de prisão temporária contra o investigado.

Ele foi acompanhado do advogado se apresentar na sede da 27ª Delegacia de Polícia Civil de Cataguases na sexta-feira (28). Durante depoimento, o suspeito optou por permanecer em silêncio, e, como o pedido de prisão temporária ainda não havia sido deferido, o homem foi ouvido e liberado.Em seguida, a PCMG fez novo pedido na Justiça, requerendo, desta vez, a expedição de mandado de prisão preventiva contra o investigado, sendo a medida deferida no mesmo dia e cumprida na manhã dessa segunda-feira (31).