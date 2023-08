A Polícia Militar de Leopoldina recebeu uma denúncia de incêndio em uma residência. Segundo o registro é o endereço em que vive uma adolescente de 13 anos, indicada com autora de um homicídio que vitimou outra jovem de 17 anos.

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e a perícia esteve no local. Não foram registrados feridos, uma vez que nenhum do moradores estava presente no momento do ocorrido.