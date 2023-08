Um homem, de 53 anos, com diversas passagens pela Polícia, envolvido em crimes como pistolagem, casa de prostituição, roubo de carga, apoio a quadrilha de explosão de caixa eletrônico com aluguel de armas, em diversas cidades da região, foi preso com 30 barras de maconha no bairro Caixa D'água em Carangola.

De acordo com informações da Polícia Militar, a partir de uma denúncia que informava sobre a existência de grande quantidade de droga sobre a responsabilidade do suspeito. Ele levaria e entregaria a droga em uma 'bolsa de roupas'.



O veículo em que ele transportava o material foi localizado e abordado pelos militares. Durante as buscas, a bolsa com 30 barras de maconha prensada, conhecida como skank foi encontrada. O celular do suspeito também foi apreendido. O infrator e a substância entorpecente foram encaminhados para a Delegacia.







