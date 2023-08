Um homem foi abordado nessa quarta-feira (2) na Avenida Getúlio Vargas, em Leopoldina, depois de ser reconhecido em fotos postadas em redes sociais, nas quais posou com armas de fogo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. O sujeito informou, no entanto, que tirou as fotos na casa do proprietário dos objetos, que vive em um sítio na Zona Rural da cidade. As equipes se deslocaram até o endereço, abordaram o dono do imóvel e ele entregou a arma. O sujeito foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Tags:

Arma | Homem | Ilegal | Preso