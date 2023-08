A Polícia Civil de Minas Gerais realizou nesta quinta-feira (3) uma operação com o objetivo desarticular uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas sintéticas na área abrangida pelas delegacias regionais em Ponte Nova e Viçosa. A ação resultou no cumprimento de nove mandados de prisão.



Segundo a PC, durante os trabalhos, foi apreendida grande quantidade de drogas sintéticas ilícitas na residência de um dos alvos da ação, em Viçosa. Também foram arrecadados celulares e computadores, os quais serão analisados visando à identificação e prisão de outros membros da associação criminosa investigada.



A ação policial teve como objetivo principal o combate ao consumo dessas substâncias entre os jovens, especificamente nessas cidades, porque são conhecidas por abrigar importantes instituições de ensino superior.



Ainda, de acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem.

Tags:

Drogas | Polícia | Tráfico