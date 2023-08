Uma jovem, de 25 anos, foi presa pelo crime de tráfico de drogas, com mais de 30 pedras de crack, na noite desta quarta-feira (2) na Vila Nossa Senhora de Fátima em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações sobre a ocorrência da venda de drogas no local e foram averiguar. Ao chegarem, eles abordaram um homem, de 50 anos,que havia acabado de pegar drogas na residência denunciada. Durante a busca pessoal, foram encontradas duas pedras de crack com ele.

Diante do fato, os militares seguiram para a casa da jovem, onde procederam às buscas e localizaram 32 pedras de crack, embaladas e prontas para a venda, uma pedra bruta, da mesma substância e três celulares.



A suspeita foi presa e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material ilícito apreendido na ação.

Tags:

Crack | De | Drogas | Homem | Jovem | PM | Polícia