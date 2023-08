Dois homens, de 23 e 24 anos, respectivamente, foram presos com drogas no carro em que estavam durante uma Blitz nesta quinta-feira (3) em Congonhas. De acordo com a Polícia Militar, durante a operação, um carro com os dois suspeitos foi parado. Na revista, a equipe da PM encontrou nove nove tabletes de maconha, nove papelotes de cocaína, uma máquina de cartão, três celulares e R$680.

Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na operação. O carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Detran.





Tags:

Crime | Delegaci | Droga | Drogas | homens | Maconha | operação