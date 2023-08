Três homens armados renderam duas funcionárias, de 25 e 39 anos, e roubaram uma mulher, de 41 anos, na porta de casa, na manhã dessa quinta-feira (3) no Bairro São Pedro, em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher estava abrindo a garagem, um portão eletrônico, quando foi surpreendida pelos suspeitos que estavam em um automóvel. Eles impediram a saída da mulher do local e portando armas de fogo, solicitaram que ela entrasse na garagem e fechasse o portão.

Os homens desceram do carro e renderam as duas funcionárias da casa, exigindo que lhes fosse entregue um malote de dinheiro. Os suspeitos roubaram uma bolsa com R$600. Não havia malotes no local.



Durante as diligências, a PM encontrou o carro usado na ação abandonado em uma estrada vicinal próxima ao viaduto que segue para o Distrito de Pinheiro Grosso. Os suspeitos alteraram a placa original do veículo , rasparam as numerações e pintaram o veículo no intuito de dificultar a sua identificação.



Ainda, segundo a PM, foram realizadas diversas pesquisas sendo verificado que um veículo Fiat Uno com características semelhantes ao apreendido, foi furtado no Bairro Doutor Geraldo Xavier, anteriormente.



Próximo ao veículo, foram localizadas toucas ninjas e algumas peças de roupas usadas no crime. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado ou identificado. A PM segue no rastreamento.

Tags:

C | roubo