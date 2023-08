Na manhã desta sexta-feira (4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou em Juiz de Fora quatro rodas que foram furtadas de um veículo na noite do último domingo (30), na Exposição Agropecuária de Santos Dumont.

A vítima relatou à Polícia que teve seu veículo furtado no local e abandonado posteriormente na cidade de Ewbank da Câmara sem as rodas e a bateria. A PCMG localizou as 4 rodas através de um anúncio feito em uma plataforma de vendas online, na cidade de Juiz de Fora.

Os policiais civis marcaram um encontro com o anunciante e conseguiram recuperar o material

furtado. O homem responsável pelo anúncio disse que teria trocado um celular pelas rodas com

um indivíduo desconhecido.

O material foi apreendido e será restituído à vítima. As investigações prosseguem para

identificação e indiciamento dos responsáveis.