No domingo (6), o Corpo de Bombeiros Militar de Conselheiro Lafaiete atendeu dois acidentes no trecho próximo ao Bairro Paulo VI na BR-040, um dos condutores morreu.

Segundo os bombeiros, no primeiro acidente que ocorreu pela manhã condutor ao realizar conversão em local inadequado colidiu frontalmente com outro carro onde estavam um casal. O casal não sofreu ferimentos graves. Já o condutor do outro carro foi conduzido em estado crítico ao Hospital Maternidade São José, mas não resistiu e morreu.

FOTO: Corpo de Bombeiros/Divulgação - Acidente na BR-040

Já no período da tarde uma família que retornava de Belo Horizonte para Barbacena colidiu contra um veículo que atravessava a BR no trevo do Bairro Paulo VI. O carro, onde estavam uma mulher grávida e uma criança de colo, além de seu marido, capotou. Nenhum dos ocupantes se feriu, mas a gestante foi conduzida ao Hospital Maternidade São José para maiores averiguações.

Os acidentes no trecho são frequentes, geralmente envolvendo motoristas fazendo retorno ou atravessando a rodovia. Tal fato reforça a necessidade de reformulação no trânsito do local, afirma os bombeiros.



