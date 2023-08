No início da tarde da última sexta-feira (4), um caminhão foi furtado com cerca de R$ 38 mil, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, no local, a vítima, um homem de 25 anos, relatou que ele e seu ajudante saíram pela manhã em um caminhão de Ibituruna para Barbacena para realizarem a entrega de carnes em diversos pontos da cidade.

Eles descarregaram o caminhão e foram almoçar em um restaurante no Bairro Santo Antônio para almoçar. Enquanto ainda estavam sentados em uma mesa do estabelecimento, depararam com o autor que entrou rapidamente no local apontou-lhes uma arma de fogo e exigiu a chave do caminhão.

O homem entregou a chave e o autor saiu, abriu o caminhão e pegou uma bolsa de cor preta que estava no banco do veículo com cerca de R$ 38 mil entre cheques e dinheiro. O autor fugiu na garupa de uma motocicleta, aparentando ser uma CG 150, de cor amarelada (envelopada), sem placa, tomando sentido da Igreja de Santo Antônio.

Foi acionada a perícia que realizou os trabalhos de praxe. Os militares realizaram diversas diligências para identificar e localizar os autores, porém, até o momento sem êxito.

Tags:

Polícia | roubo | Suspeito