Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas no domingo (6), em São João del Rei. Segundo a Polícia Militar, após receberem denúncias anônimas de que, num local, situado na Cohab, estaria ocorrendo tráfico de drogas, se deslocaram, imediatamente para fins de verificação.



Ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo, que, ao perceber a presença policial, jogou algo ao solo, sendo procedida sua abordagem, e identificado como um adolescente de 17 anos. Ao ser dada busca pessoal, localizaram com ele, 1 bucha de maconha; e uma quantia de R$170,00.

No chão, próximo a abordagem, 1 invólucro, contendo 04 buchas de mesma droga.

Durante os trabalhos, encontraram, na residência do adolescente, uma mochila, e dentro dela, 01 invólucro plástico, contendo 10 buchas de maconha, embaladas, e prontas para venda. Ainda dentro do quarto, debaixo de um criado, 01 tablete, de mesma droga.

Diante dos fatos, o menor infrator foi apreendido, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

