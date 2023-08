Uma mulher de 33 anos foi detida no KM8 da MG447, em Ubá, na tarde desta segunda-feira (7). De acordo com o registro da Polícia Militar Rodoviária, o veículo foi flagrado transitando em zigue-zague. Em operação de fiscalização, ela foi abordada. A motorista apresentava odor de álcool no hálito, andar cambaleante e fala desconexa. A condutora disse aos policiais que havia ingerido drinks alcoólicos durante a madrugada, sendo convidada a realizar o teste de etilômetro e tendo como resultado 0,78 miligramas de álcool por litro. A mulher foi presa e conduzida à delegacia de plantão de Ubá.

