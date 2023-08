Uma carreta bitrem carregada com MDF tombou no km 7 da MG-133, na altura de Rio Pomba, quando tentava fazer uma curva por volta das 10h30 desta terça-feira (8). O veículo ficou tombado na via. O motorista, um homem de 38 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU para um Hospital em Rio Pomba. O trânsito é feito no trecho em meia pista. Segundo a empresa responsável pela carga a operação de transbordo e remoção dos veículos deve durar dois dias. O local está devidamente sinalizado, conforme a Polícia Militar Rodoviária.







