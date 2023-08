Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas com mais de 20 pedras de crack e maconha na manhã dessa terça (8) na Vila Santa Terezinha em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais se depararam com o adolescente em uma bicicleta fazendo contato com usuários de drogas que estavam no local. No momento que ele percebeu que seria abordado, arremessou algo no chão e tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos militares.

Durantes as buscas foram localizadas 10 pedras de crack e um celular. Ainda, de acordo com a PM, os policiais se dirigiram até uma residência onde foram localizadas mais 20 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$50.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material ilícito apreendido na ação.

