A colisão frontal entre um carro e uma carreta na manhã desta quarta-feira (9) no Km 746 da BR-040, na altura de Santos Dumont sentido Distrito Federal causou uma morte e deixou o trânsito lento na via. O tráfego segue em esquema de 'pare-e-siga' no sentido RJ. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há a ocorrência de chuva fina no trecho, o que aumento o risco relativo à aderência dos automóveis. Há Interdição total no sentido DF, segundo a Concessionária VIA-040. Em ambos os sentidos há congestionamento de cerca de 1km. É pedido que quem precisar passar por esse caminho redobre a atenção e reduza a velocidade.



