Um homem, de 27 anos, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas com um tablete de maconha na noite dessa quarta (9) no Bairro Bela Vista em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os policias se depararam com a motocicleta do suspeito parada próximo a um bar e ele aparentava esperar por alguém. Por ser conhecido do meio policial pelo crime de tráfico de drogas, o suspeito recebeu ordem para que ele desembarcasse e foi revistado.

O homem colocou a mão na bolsa, retirou um objeto e colocou as mãos na cabeça, tentando esconder o que segurava. Durante a busca pessoal foi encontrado um tablete prensado de maconha. Já dentro da bolsa a equipe localizou R$1.201,35, uma máquina de cartão e um celular.



O homem assumiu a propriedade da droga e disse que o dinheiro é das corridas de moto táxi que faz. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de plantão.

