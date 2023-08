No mês de agosto, as Paróquias celebram a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, uma data mundialmente celebrada no dia 15 de agosto, mas que no Brasil, para ser comemorada no domingo, neste ano será 20 de agosto.



Segundo a Arquidiocese de Juiz de Fora, esta festividade recorda a subida de Nossa Senhora ao céu: "entende-se que, após sua morte, ela foi imediatamente elevada ao Céu, sem qualquer dano físico. Até o século VII, a Igreja, segundo a tradição bizantina, falava de festa da 'Dormição', uma referência à suavidade do seu falecimento. No século VIII, o nome 'assunção' passou a ser adotado; 'assunção' e não 'ascensão', porque ela, ao contrário de Jesus, não subiu ao Paraíso por seu próprio poder, mas sim pelo poder de Deus."

Confira as programações:

Juiz de Fora

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

Endereço: Av. dos Andradas, 885 – Morro da Glória

De 13 a 19 de agosto – Setenário

Dia 13 de agosto – Domingo

19h30 - Missa de abertura do Setenário

Dia 14 de agosto – Segunda-feira

18h - Oração do Terço

19h - Missa

20h - Apresentação da Banda da 4º Brigada de Infantaria Motorizada no adro da Igreja da Glória

Dia 15 de agosto – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora da Glória

18h - Oração do Terço

19h - Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira

Dia 16 de agosto – Quarta-feira

18h - Oração do Terço

19h – Missa

20h - Lançamento do livro “A centenária Igreja da Glória apresentada por Pe. Braz Delfino Vieira, C.Ss.R.” no salão paroquial

Dia 17 de agosto – Quinta-feira

18h - Exposição do Santíssimo Sacramento

18h45 - Bênção do Santíssimo Sacramento

19h – Missa

Dia 18 de agosto – Sexta-feira

18h - Oração do Terço

19h – Missa

Dia 19 de agosto – Sábado

17h30 - Oração do Terço

18h30 – Missa

20h - Apresentação do Grupo da Dança Alemã Edelweiss

Dia 20 de agosto – Domingo – Assunção de Nossa Senhora

*Abertura do Ano Jubilar do Centenário da Igreja da Glória

7h, 8h30 e 10h - Missas na Igreja da Glória

9h - Missa na Igreja São Roque

17h - Procissão saindo da Praça Mahatma Ghandi (Rua Pe. Frederico, Santa Catarina) até a Igreja da Glória, onde haverá Missa Solene

20h - Apresentação do Grupo de Música Aranto

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

Endereço: Rua Vicente Gávio, 460 – Paula Lima

De 6 a 14 de agosto – Novena

19h30 – Missa

*No dia 14, haverá a procissão do Trânsito de Nossa Senhora antes da Missa.

Dia 15 de agosto – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora da Assunção

19h30 – Missa Solene seguida de bênção do Santíssimo Sacramento, procissão luminosa e coroação

Dia 16 de agosto – Quarta-feira

19h30 – Missa na Rua Pe. Nelson Dutra

Dia 17 de agosto – Quinta-feira

19h30 – Missa na Matriz

Dia 18 de agosto – Sexta-feira

19h – Missa Votiva ao Sagrado Coração de Jesus

*Após a celebração haverá sorteio de prêmios e apresentação musical.

Dia 19 de agosto – Sábado

19h – Missa pelas comunidades paroquiais

*Após a celebração, haverá sorteio de prêmios e apresentação musical.

Dia 20 de agosto – Domingo – Assunção de Nossa Senhora

11h – Celebração da Palavra

12h – Venda de almoço no salão paroquial

*Valor: R$ 15.

14h30 – Leilão de gado

15h – Chegada festiva da Banda de Música Nossa Senhora Aparecida (Santos Dumont)

16h – Missa Solene com bênção do Santíssimo Sacramento, procissão e coroação

*Após a celebração, haverá leilão de prendas, apresentação musical e queima de fogos.

Igreja Santa Maria Eterna – Humaitá (pertencente à Paróquia São Sebastião)

Endereço: Rua Antônio Jacinto de Oliveira, 428 – Humaitá

De 10 a 18 de agosto – Novena

19h – Missa

*No dia 18, após a Missa com Trânsito de Nossa Senhora haverá procissão.

Dia 19 de agosto – Sábado

16h – Missa seguida de procissão

Dia 20 de agosto – Domingo – Assunção de Nossa Senhora

7h – Alvorada festiva pelas ruas da comunidade

7h30 – Concentração e saída da carreata com destino ao Bairro Nova Era

8h30 – Missa na Igreja Santo Antônio (Nova Era) e retorno da carreata com destino a Humaitá

11h – Almoço da Padroeira

12h – Apresentação musical

14h – Leilão de gados e show de prêmios

16h – Missa Solene na Igreja Santa Maria Eterna, seguida de procissão

18h – Premiação do rei, rainha, príncipe e princesa da festa

18h30 – Leilão de prendas e assados

19h30 – Queima de fogos e apresentação musical

*Haverá funcionamento de barraquinhas e parque de diversões todos os dias.

Igreja Nossa Senhora da Glória – Bairro Floresta (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Endereço: Rua Coronel Assis, 180 – Bairro Floresta

De 12 a 14 de agosto – Tríduo

19h – Missa

Dia 15 de agosto – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora da Glória

18h – Procissão saindo do Seminário da Floresta em direção à igreja, onde haverá Missa Solene

Outras cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

Endereço: Rua Aleixo Tavares, s/nº – Bairro Glória

De 11 a 19 de agosto – Novena

19h30 – Missa

*A abertura da novena será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e marcada pela posse do novo Pároco, Padre Márcio Vieira Martins.



No dia 13 a celebração será às 19h, já no dia 19 haverá apresentação musical após a celebração.

Dia 20 de agosto – Domingo – Assunção de Nossa Senhora

9h – Carreata saindo e retornando à Matriz

10h – Missa

18h – Procissão saindo da Matriz São Miguel e Almas em direção à Matriz Nossa Senhora da Glória, onde haverá Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

Endereço: Rua Fernando Filgueiras, 421 – Centro

De 6 a 14 de agosto - Novena

Dia 9 de agosto - Quarta-feira

18h - Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira

De 10 a 12 de agosto

19h – Missa

Dia 13 de agosto – Domingo

9h - Missa

Dia 14 de agosto - Segunda-feira

19h - Missa

Dia 15 de agosto - Terça-feira – Dia de Nossa Senhora da Glória

17h - Missa seguida de coroação, procissão com a Banda Nossa Senhora de Lourdes e queima de fogos

Dia 18 de agosto - Sexta-feira

19h - Missa

Dia 19 de agosto - Sábado

18h - Missa seguida de procissão e queima de fogos

*Haverá funcionamento de barraquinhas nos dias 18 e 19.

Dia 20 de agosto – Domingo – Assunção de Nossa Senhora

11h - Missa

12h – Almoço e show de prêmios

Igreja Nossa Senhora da Glória – Mar de Espanha/MG (pertencente à Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês)

Endereço: Córrego de Areia (Área Rural)

Dia 18 de agosto – Sexta-feira

18h30 – Missa

Dia 19 de agosto – Sábado

18h30 – Missa

20h – Leilão de prendas

22h – Apresentação musical

Dia 20 de agosto – Domingo – Assunção de Nossa Senhora

11h – Procissão e Missa com coroação de Nossa Senhora

12h – Almoço com show de prêmios

14h – Apresentação musical

