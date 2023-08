Duas mulheres, de 22 e 27 anos, e um homem, de 26 anos, foram presos nessa quarta-feira (9) por tráfico de drogas com R$9mil em Ubá. O veículo em que os suspeitos estavam foi abordado próximo à Delegacia Regional da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil (PCMG), após levantamentos do Serviço de Inteligência o carro, que estava sendo conduzido pelo homem com as mulheres no carona, foi abordado e, conforme apurado, estava realizando o recolhimento de dinheiro em bocas de fumo da região no momento que foram interceptados pelos agentes.



Foram apreendidos cerca R$ 9 mil em dinheiro, anotações do tráfico de drogas e o veículo utilizado pelos suspeitos.



Ainda, de acordo com a PCMG, as investigações apontaram que o recolhimento do dinheiro era realizado para um homem que seria o responsável pelo tráfico na região, o qual foi encontrado morto também nessa quarta-feira (9), próximo à estação, na zona rural de Tocantins. O mesmo traficante teve um imóvel que funcionava como boca de fumo interditado depois de investigações da Polícia Civil, nas proximidades do Hospital Santa Isabel em Ubá, no início deste ano.



O trio foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.

Tags:

Drogas | Polícia | Preso | Tráfico | tráfico de drogas